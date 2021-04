Sale a la venta una guía de viajes póstuma del chef Anthony Bourdain

Nueva York, 13 abr (EFE).- La editorial Ecco, filial de Harper Collins, sacará a la venta un libro sobre los viajes del chef Anthony Bourdain, conocido por sus periplos culinarios por todo el mundo, escrito por su asistente, Laurie Woolever, después de que la celebridad se quitara la vida en junio de 2018.

La obra, titulada “World Travel: An Irreverent Guide” (Viajes por el mundo: una guía irreverente), llegará a las tiendas el próximo 20 de abril y es un “atlas del mundo” a través de los ojos de Bourdain, como explica en la introducción de la obra Woolever.

Se trata de un libro que el propio Bourdain había planeado escribir en el verano de 2018, cuando iba a contar con varias semanas de descanso de los intensos viajes que llevaba a cabo para la grabación del programa televisivo “Parts Unknown”, y que tras su muerte quiso elaborar su estrecha colaboradora.

“Para mí, no había duda de que este libro seguiría”, dijo Woolever en una entrevista con The New York Times. “Con tal de contar con el permiso de los responsables de su patrimonio, el cual tenía, quería terminarlo para que formara parte de su legado”, agregó.

Woolever es la escritora del libro, pero en él utiliza las palabras del propio Bourdain para describir algunos de sus lugares favoritos en esta guía de viajes “entretenida, práctica, divertida y sincera”, por lo que en la portada la autoría principal de la obra se le atribuye a la celebridad, pero en letra más pequeña aparece también el de su fiel ayudante.

“World Travel: An Irreverent Guide” repasa 43 países, con recomendaciones del popular chef de restaurantes, hoteles y otras atracciones turísticas, que se han rescatado en su mayor parte de los programas televisivos que protagonizó.

Woolever, sin embargo, introduce también información para contextualizar cada destino, así como secciones sobre aeropuertos, transporte público o el costo de los taxis.

El libro se publica precisamente después de que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en ingle´s) ha afirmado que los estadounidenses que ya hayan sido vacunados pueden empezar a hacer viajes internacionales, y con la lenta reapertura de fronteras. EFE