Salones de eventos aún no pueden reaperturar

*Mínimo hasta que semáforo de riesgo cambie a amarillo: Mario Garza

Por: David Favela

El secretario del Ayuntamiento, Mario Garza Escobosa, señaló que aún no se tiene un acuerdo con la Asociación de Profesionales de Eventos, esto debido a que no se les puede permitir la reapertura hasta que el semáforo epidemiológico no cambie mínimo a color amarillo, luego de que se le otorgara a una expo permiso para laborar en próximos días.

“Ha sido un tema difícil para nosotros como autoridad, no encontramos todos los elementos como para una negativa en términos de que hay una Ley Federal de Competencia y situaciones que no podemos coartar para que ellos se establecieran”, señaló sobre la expo.

Acerca del tema de los comerciantes establecidos se tiene conocimiento de que se van a presentar algunos negocios locales, ya que tuvieron acercamientos con algunas cámaras y va a ser una expo donde va a haber comerciantes de fuera pero también de la ciudad.

“El tema preocupante es el Covid, pero en ese sentido no se le está dando permiso al salón, se le está dando el permiso a los comerciantes”, reiteró el secretario luego de ser cuestionado acerca de por qué a este salón en específico se le permitió la apertura cuando los demás siguen haciendo plantones para que se les permita su apertura.

“Nosotros nunca hemos estado en contra de los organizadores de eventos y de los salones, es un área que ha estado muy golpeada y que económicamente ha tenido afectaciones muy importantes, los hemos estado escuchando, el día de hoy ellos hicieron un plantón afuera del Bicentenario y hemos estado en contacto, se esperaba que la Comisión de Seguridad y Salud sesionara esta semana, pero desgraciadamente no se hizo porque ya se generó un documento donde se les hace una solicitud para que se les permitan aforos mínimos y con algunos lineamientos, para ajustarse a una posibilidad de que se reactiven según el semáforo en el que nos encontremos”, concluyó.

