Salum a favor del apoyo a micro empresarios duranguenses

Por: Juan Guillermo Ruvalcaba

“Hace ya algunos años que modificamos leyes donde algunos trámites para las empresas se hacían sin tanta burocracia, conocemos el tema y podemos hacer más”

El candidato al IV Distrito federal por la coalición Por México al Frente, Jorge Salum del Palacio, sostuvo un encuentro con vecinos de la colonia San José donde expuso su interés por trabajar a favor del desarrollo económico de Durango a través del apoyo a las micro empresas.

“Cientos de familias duranguenses tiene que realizar una actividad económica para solventar sus gastos y salir adelante, en muchas ocasiones es su fuente de empleo y su única entrada de dinero”

El candidato explicó su plan de trabajado para hacer realidad esta propuesta “Desde el Congreso podemos generar las condiciones para dar apoyos y financiamientos a los durangueses que cuentan con unan microempresa, con pequeños negocios que quieran crecer, equipar o posicionar. En la actualidad hay micro créditos, pero no es suficiente, las estrategias se tienen que fortalecer”

Dentro de este encuentro dueños de tienditas manifestaron su inquietud por mantener su actividad económica “Tenemos ahora que trabajar más y ser muy creativos porque la competencia con tiendas de conveniencia y cadenas de cada esquina nos comen el mandado y sin ayuda de las autoridades pues es aún más difícil” señaló la señora Marina Sánchez.

“Yo tengo mi estética y de ahí mantengo a mis hijos junto con mi esposo que tiene un taller mecánico. De ahí les damos comida, ropa y los mandamos a la escuela. Somos cinco y uno en camino, no la tenemos fácil, por eso si nos vendría bien una “ayudita “para comprar equipo, ofrecer más servicios y ahí tener más clientes y más ingreso. Al trabajo no le tenemos miedo a no tener trabajo si y mucho” manifestó la señora Gloria María Vázquez.

Ante estas manifestaciones el candidato al congreso de la unión explicó que por su parte anteriormente ya se había trabajado por dar facilidades a las empresas duranguenses y refrendó su compromiso por continuar con esta labor.

“Hace ya algunos años que modificamos leyes donde algunos trámites para las empresas se hacían sin tanta burocracia, y así, más rápido se solucionaban y más rápido se empezaba a trabajar. Como esta modificación, podemos crear otras enfocadas a las necesidades que hoy me están diciendo. De nada sirve una ley si no resuelve las problemáticas que se presentan para tener una buena calidad de vida” finalizó