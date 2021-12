Salum debe entregar resultados, luego pedir licencia: Regidora

La regidora Marisol Carrillo Quiroga manifestó que son muy respetables las aspiraciones políticas del alcalde Jorge Salum al pedir licencia para buscar la candidatura a gobernador, pero aun así debería preocuparse por el puesto en el que está, ya que estaría dejando una situación muy desfavorable para todos los ciudadanos con el poco trabajo que se ha logrado durante los más de dos años en que ha estado en el cargo.

“Si el alcalde pide licencia el Ayuntamiento lo dejaría en una opacidad, donde faltan muchos resultados qué darle a la ciudadanía, se dejaría un cargo con muchísima irresponsabilidad, en donde no se han cumplido las metas y ni siquiera los objetivos que prometió en campaña, ya vamos casi a culminar este periodo de participación ciudadana y los resultados han sido desde opacos hasta casi nulos; es lamentable que gane más una situación de poder en donde ni siquiera ha podido cumplir los objetivos en el Municipio”, opinó.

Consideró que está en su derecho de contender, “se le aplaude y se le reconoce su participación, porque esto da a la ciudadanía un margen de que si cumplió con el municipio podrá cumplir con toda la entidad”.

Externó que el alcalde quedó mucho a deber y no solo lo dice como oposición, lo dice la ciudadanía, “ahí están calles completamente maltratadas, infraestructura que no se entregó a tiempo, relaciones que no se establecieron aun siendo el mismo partido que el Estado para crear fuentes de trabajo o una infraestructura que le dé la certeza de un buen gobierno, si no cumplió con una administración municipal menos podrá con una administración estatal”.

