Salum no tendría continuidad con reelección: Regidora

La regidora Daniela Soto Hernández manifestó que la candidatura para la reelección del alcalde Jorge Salum no debe distraer a él ni a sus directores del poco trabajo que ha entregado la administración municipal, además que no se podría tener una continuidad de trabajo si llegase a ser elegido, ya que es poco lo que se ha hecho durante el tiempo que ha estado al frente.

“Creo que está en su legítimo derecho de aspirar a reelegirse, aunque las condiciones de su propio partido se muestran no tan favorables, será una decisión que tomarán internamente, pero respecto al trabajo municipal ojalá esto no sea otra distracción, ya de por sí es una administración muy atropellada, con muchas dificultades no solo en lo económico, más la pandemia, además del no tener una buena cohesión en su equipo ni una buena coordinación a través de quien debiera hacerlo, y esta aspiración no debiese distraer ni a él ni a sus funcionarios”, expuso.

“Creo que respecto de la continuidad pues es poco lo que podría haber porque es poco lo que se ha podido hacer, con las condiciones de salud y económicas con las que se ha enfrentado esta administración”, agregó.

“En lo personal él quisiera reelegirse, pero lo que le conviene a nuestra ciudad es que se enfoque en este momento en lo que hay de recursos y poder sacar lo mejor que se pueda, han tenido pequeños avances en pavimentación, ya las lluvias cedieron, pero no necesitamos esta distracción en este momento de su carrera ni que se meta en una pugna interna en su partido, porque lo que se ve es que los actores políticos del PAN han hecho la cargada por otro aspirante”, finalizó la regidora.

