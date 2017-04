San Jorge: Patrono de la comunidad católica duranguense

Hoy se venera al patrono de la ciudad de Durango “San Jorge”, quien nace en Lydia, Palestina. Entró al ejército y llegó a ser capitán. Se hizo famoso por entrar a una ciudad del Oriente y encontrar un terrible caimán (dragón) que devoraba a mucha gente y nadie se atrevía a acercársele, pero, Jorge, valientemente lo atacó y acabó con el feroz animal.

Y reuniendo a todos los vecinos que estaban llenos de admiración y de emoción por lo que habían visto, les habló muy hermosamente de Jesucristo y obtuvo que muchos de ellos se hicieran cristianos.

Pero el emperador Diocleciano fijó que todas las personas tenían que adorar ídolos o dioses falsos y prohibió adorar a Jesucristo. El capitán Jorge declaró que él nunca dejaría de adorar a Cristo y que jamás adoraría ídolos.

Entonces el emperador declaró pena de muerte contra él. En el año de 1652, fue el Obispo Pedro Barrientos Lomelin, quien declaró a este santo protector contra las amenazas de los piquetes de alacrán y así fungir ser patrón de Durango.

Se invita a toda la comunidad Duranguense a participar de este símbolo importante de religiosidad popular, a que acompañen a este Santo venerándolo con ofrendas de velas y flores, en la Santa Iglesia Catedral Basílica Menor.

El programa del día comienza con Misas a las 7:30 a.m., 9:00 a.m., 10:30 a.m., 12:00 p.m. y, durante la tarde, la kermesse tradicional. Cabe señalar que el Sr. Arzobispo Mons. José Antonio Fernández Hurtado presidirá la celebración a las 7:00 p.m.