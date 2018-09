Sánchez (Real Madrid) y Soriano (City), nominados a mejor ejecutivo de fútbol

Madrid, 5 sep (EFE).- El director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, el director ejecutivo del Manchester City inglés, Ferrán Soriano; y el del Juventus italiano, Giuseppe Marotta, son los tres nominados al premio al mejor ejecutivo de los premios de la industria futbolística del foro ‘World Football Summit’.

Entre los tres directivos se elegirá el mejor ejecutivo del año, en unos premios que se entregarán el 24 de septiembre en Madrid, dentro del foro de la industria del fútbol que tendrá lugar los días 24 y 25 en el Teatro Goya de la capital española.

En estos galardones también está nominado el nuevo estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, a mejor instalación deportiva, frente a dos estadios ubicados en Estados Unidos: el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el Century Link Field de Seattle.

En la categoría de mejores iniciativas comerciales también hay otro conjunto español, el Valencia, que competirá contra el Racing Club de Avellaneda argentino y el AZ Alkmaar holandés.

Las empresas Beyond 90, Catapult Sports y My Kicks optan al premio al mejor proveedor; Futbolmás, los ‘Perú Champs’ del Sporting Cristal peruano y ‘Spirit of Soccer’ a la categoría de mejor acción de responsabilidad social; y las campañas publicitarias de Cristal, Rexona y TyC Sports como las más creativas.

En la categoría de mejor iniciativa de fútbol femenino hay dos nominados españoles: la compañía eléctrica Iberdrola y el equipo Madrid CFF, que competirán con el Kizlar Sahada turco.

Los ganadores se darán a conocer el 24 de septiembre en una ceremonia en el Club Financiero Génova de Madrid. EFE