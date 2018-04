Sanciona Profeco a empresa telefónica

Derivado de denuncias de usuarios la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancionó a importante empresa de telecomunicaciones por promover ofertas engañosas a los clientes y no cumplir con dichas promociones, la delegada Esmeralda Gallegos dio a conocer que por el momento se encuentra con sellos de suspensión hasta que resuelva la situación.

Además del operativo vacacional que realizaba la dependencia, con las verificaciones ordinarias fue que se colocaron sellos de suspensión a las instalaciones de atención al cliente de la empresa telefónica AT&T, por no otorgar la carta de derechos mínimos del consumidor, de carácter obligatorio, un medio que tiene el consumidor para defenderse en cuanto a la aclaración de los servicios.

Dijo que tampoco se le informan al usuario las restricciones que tienen en el servicio, por lo que se puede prestar al engaño o la confusión, pues la empresa publicita servicios o equipos, pero son sujetos a cierta disponibilidad o concesiones al otorgar los aparatos o planes más atractivos que se manejan.

La falta de información que la empresa debe estar dando a conocer a los usuarios es otro motivo por el cual fue sujeto de sanción, para poder quitar los sellos de la dependencia deben acreditar que ya fueron resarcidos esos señalamientos.

La ciudadanía acudió a interponer sus denuncias, pues la empresa les ofrecía un combo al ofertarles 2 celulares, pero al momento de acudir atendiendo la promoción se les decía que ya no había aparatos, que se habían terminado, o que tenían que pagar ciertas mensualidades, o no se les aclaraba que si estaban en Buro de Crédito no podían acceder a la oferta.

Comentó que está por cerrarse la fecha límite para que gaseras y gasolineras realicen la calibración de sus instrumentos, con un total de 26 órdenes de calibración en 8 estaciones de servicio y 144 aparatos de medición debidamente calibrados.

La delegada aclaró que son las brigadas de verificación que llegan de las oficinas centrales las que regulan que los litros que se venden sean los correctos, pues la calibración de los instrumentos debe dejar a los aparatos funcionales.

Resultado del saldo vacacional se agregaron a las 13 conciliaciones que se habían presentado 2 más en el módulo de la central camionera, otras 2 en el aeropuerto y 9 sanciones. En cuanto a los estacionamientos y hoteles se contaba de manera visible con sus tarifas.