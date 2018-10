Sancionados 148 funcionarios en el año

Mayoría de quejas contra empleados de Finanzas y SEED

Por: Martha Medina

Durante este año la Secretaría de la Contraloría inició 124 procesos administrativos que involucran a servidores públicos de distintas dependencias gubernamentales, como resultado de quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos ante la dependencia, informó la titular de la Secoed, Raquel Leila Arreola Fallad.

Al dar a conocer el resultado del trabajo realizado por la dependencia, manifestó que hasta el momento se tiene un avance del 60 por ciento en cuanto a los resultados de los procesos que se iniciaron en los últimos meses, de los cuales ha derivado la aplicación de 148 medidas disciplinarias hasta el momento, cantidad que puede incrementarse durante las siguientes semanas, conforme se avance en el tema de probables responsabilidades de servidores públicos.

Luego de señalar que se trata básicamente de procesos de carácter administrativo, por ser los que le competen a la Secretaría de la Contraloría del Estado, la funcionaria puntualizó que se trata de investigaciones que se derivaron de quejas y denuncias que fueron presentadas por ciudadanos a través de los distintos canales que se tienen para ello.

Las dependencias del gobierno estatal contra las que se ha presentado la mayor cantidad de inconformidades, quejas y denuncias son la Secretaría de Educación del Estado, la de Finanzas, Salud, y Comunicaciones y Obras Públicas, de las cuales ya concluyó el proceso de investigación en 74 de las quejas y denuncias presentadas contra servidores públicos, por lo cual en breve se determinará la aplicación de sanciones de carácter administrativo, que van desde amonestación pública hasta la inhabilitación cuando se trata de irregularidades más graves, mientras en el caso de que se encuentren probables responsabilidades que salgan del tema administrativo, estas quejas se turnarán a la Fiscalía del Estado.

En el caso de los procesos que ya se terminaron, plantean la aplicación de 148 medidas disciplinarias una vez que se comprobaron irregularidades en la actuación de servidores públicos, mismas que se aplicarán durante las siguientes semanas, manifestó la funcionaria, al señalar que las secretarías contra las que se presenta la mayor cantidad de quejas y denuncias son la de Finanzas y la de Educación.

Explicó que en el caso de la primera de las secretarías, las inconformidades tienen que ver con el cobro de algunos derechos y la aplicación de algunas multas, mientras en el tema educativo la mayoría de las denuncias que se presentan son en contra de instituciones porque se impide el acceso de los alumnos si no llevan el uniforme completo, si llevan prendas de abrigo que no forman parte del uniforme, para luego manifestar que aunque es importante que se mantenga la disciplina en las escuelas esta no puede estar por encima del derecho que tienen los niños a la educación y a la protección de su salud.