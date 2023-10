Sanciones a motociclistas buscan salvar vidas

La aplicación de sanciones a motociclistas por no cumplir con los reglamentos tiene como propósito salvar vidas y hacer conciencia en todas las personas que usan este medio de transporte, sobre la importancia de usar casco para protegerse en caso de un accidente, señaló la regidora María Elena González.

Al referirse a los resultados positivos que se han tenido hasta el momento, recordó que se trata de un operativo para salvar vidas, “para hacer conciencia de que todas las personas que usen una moto deben llevar su casco, ya que si usas el casco al momento de un accidente, te previene de fracturas graves como viene siendo en el cráneo”, dijo.

En cuando a reincidencia en sanciones, María Elena González indicó que no se tiene un reporte al respecto, “si acaso han de ser mínimas, la multa te sale en 1,500 pesos, creo que si ya reincides es porque de verdad te vale, no te importan la vida, tu salud y tampoco tu familia”, agregó, al señalar que también se hace mucha conciencia para que no lleven a toda la familia en la moto, pues en ocasiones se observa que van entre tres y cinco integrantes, “y lo más lamentable es que a veces llevan recién nacidos”, recalcó.

Este operativo, añadió, tiene aproximadamente dos meses y se ha observado que sí se han tenido resultados y al paso de los días, la gente hará más conciencia, porque insistió en que lo importante es salvar la vida, prevenir un accidente y en caso de que se dé, que resulten con las menos lesiones posibles.

Por otra parte, en relación con el hecho de que en el mayor porcentaje de las sanciones aplicadas no han acudido por las motocicletas sus propietarios, consideró que este comportamiento obedece a que no en todos los casos se les multa por el tema del casco, también es por falta de licencia, de placas, por conducir con un celular en la mano, por lo cual se trata de diferentes causas de las sanciones, aunque no descartó que algunos no hayan querido acudir por su moto.

