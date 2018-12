Sandinistas denuncian a dueño de canal TV de Nicaragua por “incitar al odio”

Managua, 13 dic (EFE).- Cuatro nuevas denuncias por “incitar al odio y a la violencia” fueron presentadas hoy en contra del dueño de un canal de televisión crítico del Gobierno de Nicaragua, en el marco de las protestas contra el presidente Daniel Ortega, que han cobrado la vida de cientos de personas.

Marco Aburto, Jacinta Mejía, Tania Guillén y Carolina González denunciaron al propietario del canal 100 % Noticias, Miguel Mora, por “ser el principal incitador a la violencia y el odio desde su medio de comunicación”, informó el Ministerio Público, a través de medios del Gobierno.

“Me dedico al cultivo de la piña y el 21 de abril me dirigía a Ticuantepe”, municipio vecino de Managua, “cuando unos delincuentes me retuvieron en uno de los tranques, me robaron, me quitaron la moto y me requisaron”, contó Aburto.

“Creyendo que era policía, me golpearon y me amenazaron. Es por eso que hago responsable a Miguel Mora, porque él con su medio de comunicación ha incitando a la violencia, provocando y confundiendo a la gente”, apuntó.

En tanto, Mejía aseguró que a ella la expusieron en redes sociales donde daban detalles de la ubicación de su vivienda y de su trabajo.

“Hago responsable a Miguel Mora porque por culpa de ese señor también pasaban tirando morteros (artesanales) por mi casa”, expresó la mujer, sin más.

Mientras, Guillén señaló a Mora de ser el “autor intelectual del caos” que vive Nicaragua.

“Quiero justicia y reparación para las personas que hemos sido amenazados y asediados. Y mis compañeros que fueron asesinados por culpa de Miguel Mora, que sembró el odio entre hermanos”, expuso.

“Por ser sandinistas nos dieron persecución en redes sociales”, dijo, por su lado, González.

Con la queja de este jueves. Mora acumula al menos diez denuncias similares en su contra, todas presentadas por simpatizantes del Gobierno nicaragüense.

Mora, quien se ha quejado públicamente de acoso policial en las últimas semanas, fue notificado en días recientes de que su canal no puede ser transmitido por señal satelital, lo que fue criticado por organismos defensores de los derechos humanos en Nicaragua.

Al igual que otros medios de comunicación independientes, el canal de Mora ha sufrido censura de sus transmisiones, amenazas y golpes a sus periodistas, robo de equipos y ataque de grupos oficialistas a sus instalaciones, según ha denunciado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que el ataque a los periodistas y medios de comunicación es la más reciente fase de “represión” del Gobierno de Nicaragua desde el estallido social de abril.

Tanto la CIDH como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Organismos humanitarios locales cuentan hasta 545 muertos y 674 “presos políticos” desde el estallido social contra Ortega el 18 de abril pasado.

El Gobierno reconoce 199 víctimas y 273 reos, que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

Ortega rechaza la responsabilidad de la crisis y sostiene que se impuso a un intento de “golpe de Estado”.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones. EFE