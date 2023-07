Sandra Amaya, Cynthia Mont y Ernesto Llanos… las apuestas de Adán Augusto en Durango.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

A pesar de que la carrera de las “corcholatas” sigue viento en popa, es innegable que cada una de ellas, tiene su propio proyecto para el 2024, en caso de no llegar a ser los elegidos de Palacio Nacional en la búsqueda de la sucesión, pues no es ningún secreto que en ese proceso interno, no solo está en juego la candidatura presidencial, sino también la presidencia del Senado, la coordinación de la Cámara de Diputados e incluso, formar parte del próximo gabinete federal, de ahí que personajes como Adán Augusto López, no quiten el dedo del renglón en esa carrera, pues saben que no solo se podría ver beneficiado, sino también las cartas que tiene en las diferentes entidades federativas con algunas candidaturas, tal es el caso de Durango, con personajes como: Sandra Amaya, Cinthya Hernández y Ernesto Llanos.

En el caso de Sandra Amaya, actual coordinadora de los diputados locales de Morena en Durango, sin duda que se trata de uno de los cuadros femeninos más importantes y competitivos del morenismo en Durango, al grado de que tendría todos los argumentos de levantar la mano ya sea para el Senado o buscar una diputación federal por mayoría o repetir como diputada local, a lo que tendría todo el derecho, legalmente hablando, posición que ya ganó por mayoría, sin obviar que su lealtad a Adán Augusto López, es a prueba de todo, lo que ha demostrado desde que decidió apoyarlo en esta etapa del proceso interno de Morena, respetando en todo momento, los estatutos signados a partir de su actual responsabilidad.

Cinthya Hernández además de ser regidora de Morena en el Cabildo de Durango, al mismo tiempo, es una de las coordinadoras de la campaña de Adán Augusto López aquí, algo de lo que dejó constancia la última vez que el multicitado estuvo por estas tierras hace algunas semanas, de ahí que no sea casualidad que suene para buscar, una diputación local el próximo año, algo que si mantiene el apoyo de su “padrino”, bien podría conseguir, aunque sería muy interesante que lo hiciera por mayoría y no por la vía plurinominal, para ver de que está hecha y mostrar sus verdaderos alcances, algo que le demanda a su partido desde hace tiempo.

Alguien que no estaba en el radar de muchos, pero de que tiene una muy buena relación con Adán Augusto López, es Ernesto Llanos, el actual coordinador del programa de los Adultos Mayores en Durango, el cual, ya tiene su trayectoria dentro de Morena, pues ya fue candidato a la alcaldía de su natal Canelas en el 2019, por esa marca y de paso, tiene a su favor, el tema de replicar el discurso del presidente de Cero Corrupción, pues maneja apoyos a 165 mil personas en toda la entidad y cada bimestre cuida el destino de 800 millones de pesos y hasta ahora, no se le conocen malos manejos financieros, lo que sin duda, es una de sus principales fortalezas, por lo que no hay que perderlo de vista tanto para una diputación federal como buscando una curul local, incluso por la propia capital, pues se dice que tiene los arrestos para ello.

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp