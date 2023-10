Sandra, Margarita y Marina en la caja de bateo de 2024

No es ningún secreto que la pelotera lagunera busca encabezar la fórmula para el Senado por la alianza cuatroteísta, solo que no ha sido muy efectiva en el bateo. Cynthia Hernández le lanzó una curva manifestando que Marina no pudo unificar al equipo de la 4T en la campaña de 2022, a pesar de que su candidatura fue producto de una base por bola por el tema de género, cosa que no aprovechó, y por su soberbia, provocó que le pusieran una blanqueada a la coalición Juntos Hacemos Historia. La diputada Ofelia Rentería, quien participó un año en su administración municipal en Gómez Palacio, le lanzó una bola rápida indicando que dicha gestión estuvo marcada por la corrupción. Vitela Rodríguez, ahora pretende que le den base por golpe, al presentar quejas ante la Comisión de Honestidad y Justicia de MORENA, en contra de aquellos que han expuesto su mal desempeño en el diamante electoral.