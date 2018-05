Santos entrega bandera colombiana a deportistas que disputarán Suramericanos

Bogotá, 17 may (EFE).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le entregó este jueves la bandera del país a los deportistas que asistirán a los XI Juegos Suramericanos que se disputarán en la ciudad boliviana de Cochabamba del 26 de mayo al 8 de junio.

“Estoy seguro de que van a hacer un gran papel en los Juegos Suramericanos”, afirmó Santos tras entregarle el pabellón al ciclista Fabián Puerta, el abanderado de la delegación cafetera.

En el evento participaron la judoca Yuri Alvear, plata en los Olímpicos de Londres 2012 y bronce en 2016; Sara López, campeona mundial de tiro con arco; el boxeador Yuberjen Martínez, segundo en la categoría de 49 kilogramos de los Juegos de Río, y Puerta, múltiple ganador del oro en los mundiales de ciclismo de pista.

Colombia estará representado en los Juegos por 465 deportistas, de los cuales 226 son mujeres y 239 hombres, en 40 disciplinas.

“Varios campeones mundiales que tenemos, medallistas olímpicos como quien tengo a mi izquierda, Fabián Puerta, quien es campeón mundial en materia de ciclismo”, estarán en las justas, agregó Santos.

Durante el evento, Yuri Alvear le entregó la chaqueta de la delegación colombiana a Santos, quien la usó durante la ceremonia.

Sobresale también en la delegación cafetera el pesista Óscar Figueroa, campeón olímpico de los 62 kilogramos en Río 2016 y quien comenzará en esta competencia su preparación para Tokio 2020.

Por otra parte, el mandatario dijo que en su Gobierno se propusieron ganar 3.400 medallas en las diferentes competencias que disputan los deportistas, “un objetivo bastante ambicioso”.

“Pues bien, ya llevamos 3.071. Y estoy seguro que con lo que queda de competencias este año, vamos a superar con creces esa meta, que cuando nos la pusimos me dijeron: ¡Uy! Pero está como aspirando a demasiado. Le dije: no, para los colombianos el demasiado no existe. Podemos hacerlo”, manifestó.

En las 10 participaciones anteriores Colombia obtuvo 412 oros, 351 platas y 340 bronces. Su mejor actuación fue en la novena edición, celebrada en Medellín en 2010, cuando ocupó el primer lugar con 145 preseas doradas.

Los grandes ausentes de la delegación colombiana serán Caterine Ibargüen, oro en la prueba de salto triple en Río 2016; Éider Arévalo, ganador de la prueba de 20 kilómetros marcha del Mundial de Londres del año pasado, y Mariana Pajón, doble campeona olímpica.

Para los undécimos Juegos Sudamericanos se prevé la participación de cerca de 4.000 deportistas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela en medio centenar de disciplinas deportivas.

Será la segunda vez que los Juegos Sudamericanos tengan lugar en Bolivia, ya que en 1978 se celebró en La Paz la primera edición de la competencia conocida entonces como Juegos Cruz del Sur. EFE