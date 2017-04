Santos pide a colombianos demostrar generosidad con los venezolanos

Bogotá, 28 abr (EFE).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió hoy a los colombianos que demuestren su generosidad con los venezolanos y que no caigan en la xenofobia hacia quienes han llegado al país al achacarles todos sus “males”.

“Una vez más llamo a que los colombianos adoptemos esa actitud, que no comencemos a culpar a los venezolanos, sobre todo en la frontera, de todos nuestros males. Todo lo contrario, extendámosles, vamos a extenderles una mano solidaria y decirles: hermanos, estamos con ustedes”, señaló Santos.

El gobernante, que hoy visitó la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander (noreste), el principal punto fronterizo entre Colombia y Venezuela, aseguró que a los habitantes de ambos países los “unen la historia, lazos de amistad, de familia, de trabajo, de cariño”.

“Y son en los momentos de dificultad cuando esos lazos deben ser y mostrarse más fuertes”, apuntó el jefe de Estado, al afirmar que ambos pueblos “han crecido juntos” y la “frontera es una línea que nos debe unir y no dividirnos”.

Colombia ha recibido en los últimos meses a centenares de venezolanos que buscan abastecerse de medicinas y alimentos ante la escasez que agobia a Venezuela, y a otros, entre ellos muchos colombo-venezolanos, que se han instalado en el país huyendo de la crisis.

Santos, que encabezó una Mesa de Seguridad Ciudadana a la que asistieron funcionarios de su Gobierno, entre ellos la canciller, María Ángela Holguín, y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, consideró que “es la hora de demostrar” los valores, la generosidad y la capacidad de ser solidarios.

“No podemos caer en la xenofobia, en la discriminación. No podemos dedicarnos a culpar a otros ni señalarlos con el dedo, porque eso no es lo correcto, no es lo que conviene en este momento”, agregó Santos.

El presidente confirmó igualmente que a partir del próximo lunes Migración Colombia exigirá la Tarjeta de Movilidad Fronteriza a los venezolanos que residan en zonas limítrofes y quieran ingresar al país.

“La persona que no tenga esa tarjeta o no tenga un pasaporte válido se va a declarar como una persona ilegal aquí en nuestro país”, apuntó Santos, quien destacó que ya hay 50.000 personas pre-registradas en este nuevo sistema.

Explicó que quienes entren al país sin ese documento o sin su pasaporte venezolano y por alguna razón sean capturados “serán declarados ilegales y deportados”.

El director General de Migración Colombia, Christian Krüger, explicó que esta medida “se toma con el ánimo de facilitar la movilidad y de continuar garantizando una frontera segura y ordenada”, y con la intención de permitir “un mayor control de quiénes pasan y cuántas veces lo hacen”.

Los venezolanos que requieren hacer su inscripción deberán entrar a la web de Migración Colombia e ingresar copia de su cédula, partida de nacimiento para los menores de edad, registro electoral, algún soporte de que reside en zona de frontera, así como certificado de vinculación laboral o de escolaridad, según sea el caso.

Colombia y Venezuela mantienen una frontera común de 2.219 kilómetros, considerada una de las más activas de Suramérica.

Cifras de Migración Colombia indican que entre el 1 de enero y este 26 de abril se registraron 8.306.201 personas que entraron al país procedentes de Venezuela y 7.856.554 personas que salieron. EFE