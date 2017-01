Satisfecho Ricardo La Volpe con funcionamiento de América

México, 19 Ene (Notimex).- El técnico del América, el argentino Ricardo La Volpe, se mostró satisfecho con la victoria 3-2 sobre Santos en la Copa MX y con el funcionamiento del equipo, y aunque dejó en claro que le falta un refuerzo más, le despreocupa si llega o no.

Al término del partido donde las Águilas se impusieron a los de Torreón, el “Bigotón” dijo que “había que ganar, sea como sea es un partido que había que ganarlo, jugamos de local, se inicia la Copa, teníamos algunos jugadores que no están recuperados totalmente”.

Se mostró satisfecho con la plantilla que tiene, en espera de ver cómo se desenvuelve en el campo el refuerzo paraguayo Cecilio Domínguez y con la opción de que llegue un jugador más.

“Esperemos que Cecilio nos dé lo que hemos visto, porque nos va a dar un ataque más fuerte y que nos ayude en el campo, y veremos si llega el otro jugador que se dice”, añadió el estratega, quien comentó que requiere de uno para el medio campo.

“Falta un volante que es donde se ganan los juegos, en media cancha, con una buena posesión de esférico, con un buen protagonismo”, añadió.

Finalmente, cuestionado del colombiano Darwin Quintero, que logró una asistencia y colaboró con un gol la noche del miércoles, desconoce su situación en el equipo luego de que hace unas semanas fue puesto en la lista de transferibles.

“A mí me contrataron para dirigir. Hay un director deportivo que toma las decisiones y no puedo saber si es por situación económica, yo no me meto en eso. Yo me preocupo por el equipo que me dan. Si hacen cambios por algo lo harán”, concluyó.