Saturados laboratorios por pruebas covid

Por: Andrei Maldonado

José Valeriano Ibáñez de la Rosa, jefe de Prestaciones Médicas del IMSS Durango, reconoció que la demanda de pruebas covid se ha incrementado en un 400 por ciento, al realizarse hasta mil pruebas diarias, por lo que piden solo acudir si se presentan síntomas severos.

Detalló que se tienen como síntomas de alerta el dolor de cabeza y articulaciones, fiebre, escurrimiento nasal y dificultad para respirar, que puede acompañarse de tos seca; ante cualquiera de estos síntomas la persona debe acudir a realizarse una prueba de antígenos, que es la más rápida.

El médico indicó que si bien haber estado en contacto con una persona que haya dado positivo a covid es motivo suficiente para ir a solicitar la prueba, no es completamente determinante ya que se puede ser asintomático; “de cualquier manera sí se recomienda hacer la prueba”, dijo.

Resaltó que es en los módulos donde los encargados están determinando si una persona es candidata o no a hacerse la prueba, esto no por falta de insumos, sino para hacer más eficiente el empleo de los mismos; “no tiene caso saturar los laboratorios solo para saber si soy o no positivo”.

Ibáñez de la Rosa descartó que se esté limitando a un número determinado de pruebas diarias, solamente que se trabaja bajo un horario específico ante la alta demanda y el bajo personal; “se dan turnos hasta donde se sabe se podrá atender, sería irresponsable darlos fuera de horario”.

Por otro lado, y pese al incremento en los contagios por covid-19, manifestó que el número de personas hospitalizadas en todo el estado es de apenas 47, de las cuales solo 5 se encuentran graves, por lo que se mantiene un índice de ocupación hospitalaria del 40 por ciento en la entidad.

