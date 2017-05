Se actuará ante agresiones a periodistas: JAT

Reiteró el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, su compromiso de trabajar con los distintos medios de comunicación, en la elaboración de una legislación que les dé toda la confianza de que, ante cualquier agresión que se pueda dar en su contra, se actuará en consecuencia.

En respuesta a pregunta con respecto a los asesinatos de periodistas que se han registrado en los últimos meses en el país, al mandatario estatal puntualizó que mantiene su compromiso de trabajar en la elaboración de una ley que se convierta en un instrumento jurídico para garantizar que se actuará ante cualquier agresión contra los distintos medios de comunicación que hay en la entidad.

Agregó Aispuro Torres que aunque en Durango no se tiene una situación de violencia contra los medios de comunicación, como la que se registra en otras entidades del país, es necesario actuar para evitar que se pueda presentar, pues manifestó que no se quiere un clima de esta naturaleza en la entidad, por lo cual insistió en la necesidad de elaborar una propuesta para trabajar de manera conjunta no solamente en el tema de la seguridad de los periodistas, sino de todos los ciudadanos en general.

Por otra parte, con respecto a los temas que quedaron pendientes de abordar, después de que se pospuso la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Durango, el gobernador puntualizó que se buscará el momento de solicitar apoyo para temas como la terminación de la carretera Durango-Parral, la construcción de Los Herrera-Culiacán, y la vía del municipio del Mezquital hacia el estado de Nayarit, a través de la cual se podrá llegar hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que se buscará que se lleven a cabo lo antes posible.

Añadió que también se pedirá apoyo al Gobierno Federal en acciones que posiblemente llevarán más tiempo, pero que es necesario iniciar ya, como es la construcción de la presa Tunal II y que tiene especial importancia para Durango, entre otros proyectos que se presentarán en breve al presidente de la República.