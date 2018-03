Se actuará contra exfuncionarios por desfalcos: JAT

Aunque no se han ejecutado aprehensiones, tema no está agotado

Por: Martha Medina

Ante la situación de los desfalcos en el gobierno estatal, el gobernador José Rosas Aispuro Torres manifestó que donde haya elementos se actuará contra ex funcionarios y servidores públicos actuales que hayan incurrido en irregularidades, pues manifestó que aunque no se han podido ejecutar varias órdenes de aprehensión, se trata de procedimientos que no están agotados.

El mandatario estatal manifestó, ante declaraciones de empresarios respecto a la salida de la Secretaria de la Contraloría y los resultados de las auditorías que realizaba, que se trata de procedimientos que ya se tienen o bien en los cuales se trabaja actualmente.

Recordó que hay varias órdenes de aprehensión que se han emitido, aunque no se han podido ejecutar por la disposición de un juez federal, pero recalcó que el gobierno estatal actúa conforme a derecho, pues “no se trata ni vamos a inventar nada, vamos a actuar donde haya elementos, se actuará contra ex y contra servidores actuales”, dijo el gobernador Aispuro Torres.

Manifestó que aunque la protección de un juez federal ha impedido la ejecución de las órdenes mencionadas anteriormente, eso no significa que están agotados todos los temas que tienen que ver con las investigaciones a ex servidores públicos, al tiempo que recordó que el trabajo de la Contraloría es más de carácter preventivo a través de las revisiones que realiza, aunque cuando se detecta alguna situación se da vista al Ministerio Público, para que cuando se presume la comisión de un delito se actúe.

Cuando se trata de un tema meramente administrativo, lo que se hace es prevenir, señalar donde pudiese haber acciones que no son confirme a los lineamientos de la ley, pues recordó que actualmente hay una reglamentación mucho más exigente, pues existe una nueva ley de contabilidad gubernamental que se aplica en los tres órdenes de gobierno, donde todos tienen que poner la información en línea con base en la legislación de transparencia, para que cualquier ciudadano pueda consultar la página a la hora que sea, de tal manera que pueda tener la información de qué se gasta y cómo.