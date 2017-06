Se actuará contra quienes lastimen a ciudadanos: JRAT

Habla sobre captura de vendedores de droga

El gobernador del estado José Rosas Aispuro Torres manifestó que un grupo de vendedores de droga no seguirán envenenado a la juventud y a la sociedad de Durango, derivado del enfrentamiento en Garabitos, que llevó a su detención por la Policía Investigadora de Delitos, y expresó: “No me temblará la mano para que las cosas se hagan como deben ser, en contra de quienes lastimen o afecten el interés de los ciudadanos”.

El gobernador explicó que se dio el encuentro porque los delincuentes repelieron a la policía con agresiones de arma de fuego, acción que afortunadamente no pasó a mayores, pues dijo que la sociedad estará tranquila de que no seguirán envenenando, reafirmando que es una acción de que el gobierno está dispuesto a actuar con firmeza.

Aseguró que se intensificará la vigilancia, algo en lo que ya se está trabajando, y señaló que de acuerdo a las publicaciones que se han realizado con información de los Consejos de Seguridad Pública, Durango es de los estados que se encuentran en mejores condiciones en materia de seguridad.

“Quiero un estado donde la gente cada día viva más segura, que se sienta con todo el respaldo de las corporaciones policiacas y el gobierno”, expresó.

Sobre las corporaciones de seguridad, indicó que están para ayudar a la ciudadanía, pero que también la sociedad debe apoyar, señalando a las personas que cometan actos que lastimen a la población.

En el tema de violaciones a menores en la entidad y las acciones o programas para apoyar a los pequeños y sus familias, argumentó que se trabaja ya en ello por parte del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, el primero en el país y que está actuando de manera oportuna.

Con este Centro el gobernador precisó que ya se han atendido diversos casos, aunque no detalló cuántos, afirmó que se les está dando el seguimiento debido, y no se quedarán archivados como anteriormente podía pasar al no tener todos los elementos.

En el tema del Sistema de Justicia Penal y las declaraciones de Osorio Chong de que es necesario reformar, para evitar que se detengan y suelten a cierto tipo de delincuentes, Aispuro Torres comentó que fue un error en su momento en la parte de la implementación legislativa, que se hizo en aras de proteger los Derechos Humanos, pero lamentablemente se convirtió en la puerta de salida rápida para los infractores.

Informó que se ha estado trabajando en una propuesta dentro de la Conago, para que el poder legislativo pueda revisar eso y se cierre esa opción, que hace que una buena parte de las personas consignadas sean liberadas, y agregó “tardamos más en detenerlos que el juez en liberarlos”.