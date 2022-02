Se alistan duranguenses para carnaval de Mazatlán

*Pese a que en el puerto hay cientos de casos activos

El coordinador estatal de Protección Civil, Guillermo Pacheco Valenzuela, señaló que es preocupante la gran movilización de duranguenses que irán a Mazatlán con motivo del Carnaval 2022, ya que esa ciudad tiene más de 300 casos activos, cuando en Durango hay poco más de 100.

Añadió que en general el estado de Sinaloa está en amarillo, pero ciudades como Culiacán reportan todavía mil casos activos, por lo que el riesgo de contagio es mucho; “pedirle a la gente que viaje que se cuide y que exija que los hoteles y restaurantes cumplan los protocolos”, dijo.

Insistió que, en Durango, por mucho que se esté en un semáforo verde, no está permitido bajar la guardia, por lo que todavía siguen cancelados los eventos masivos; “con respecto al concierto del 20 de marzo esperaremos a conocer el color del semáforo para saber si se autoriza o no”.

Pacheco Valenzuela mencionó que si bien los contagios han disminuido en la capital, las muertes mantienen una tendencia alta, por lo que es necesario reducir la movilidad evitando al máximo las reuniones concurridas en sitios cerrados, pues se debe priorizar las áreas con ventilación.

Por su parte Héctor Zaragoza Solís, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo, reconoció que la demanda de paquetes para el puerto de Mazatlán aumentó en un 80 por ciento a causa de la celebración del Carnaval esta semana, con lo que seguramente habrá hoteles llenos.

Expresó que han invitado a sus clientes a actuar bajo la estrategia de turismo responsable, esto es, no solo respetar los protocolos de salud, sino a extremar cuidados; “si veo que en el hotel no exigen cubrebocas me lo pongo de todos modos. Si veo llena la alberca, no entro”, detalló.

