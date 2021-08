Se ampara familia duranguense para vacunar a su hija menor contra el Covid-19

Una familia duranguense inició un juicio de amparo ante instancias federales para que se le autorice el derecho a vacunar contra el Covid-19 a su hija menor de edad, ya que la pequeña cuenta con tan solo 12 años de edad y el grupo al que pertenece no está contemplado en la estrategia de vacunación.

Alfonso Antúnez Fernández de Castro, padre de la menor, indicó que su familia lo puso a consenso y juntos determinaron que lo mejor era que la niña fuera vacunada contra el Covid-19, no solo por el tema del regreso a clases, sino para garantizar su salud y su vida, a la cual tiene derecho como todo niño.

Por su parte el abogado Gabriel Guerrero Cervantes, indicó que el resolutivo obligaría a las autoridades de Salud en el estado a hacerle a la menor las pruebas necesarias para saber si su estado de salud la hace candidata a recibir la aplicación del biológico, mismo que se dará a conocer en próximos días.

Agregó que esto puede generar precedente para que más padres de familia tramiten amparos para que sus hijos sean vacunados; “ya se dio la primera vacunación de una niña de 12 años en Mexicali. En Jalisco se autorizó la vacunación de mayores de 12 y en Durango sería el primer caso autorizado”, dijo.

Por su parte el secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, afirmó que se actuará conforme marquen las leyes en caso de que la familia gane el amparo, aunque solicitó a los padres de familia en el estado a que se esperen para conocer los costos-beneficios de aplicar vacunas a niños.

Recordó que estar vacunado no es sinónimo de ya no padecer la enfermedad, por lo que la mejor garantía para que un niño no contraiga el virus es evitar exponerlo a la vía pública y a fiestas y, en el caso del regreso a clases, hacerlo en total apego a los protocolos de salud previamente establecidos.

