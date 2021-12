Se baja Salum de contienda por la gubernatura

El presidente municipal Jorge Salum del Palacio informó que desistirá de la campaña para gobernador del estado, pero aunado a esto manifestó que quien encabece la alianza debe ser un panista o alguien de un perfil nuevo, ya que quienes son conocidos ante la sociedad o que han participado en campañas anteriores no son los perfiles idóneos.

“Es una decisión basada en diversas consideraciones que a lo largo de algunos días fuimos valorando en lo personal y con el equipo con el que hemos venido caminando, considero que no hay las condiciones en lo personal para estar por lo pronto en ese escenario, por lo que decidí declinar mi posibilidad de participar”, expuso.

De la misma manera evitó inclinarse a apoyar algún perfil del PAN, como lo podría ser Héctor Flores, o de cualquier otro partido perteneciente a la alianza, pero señaló que la coalición “Va por Durango” debe ser encabezada por un panista.

“Por mi condición de funcionario público y en respeto a la ley electoral, así como el evitar lo que ya me sucedió en alguna ocasión, voy a omitir por lo pronto el hacer un pronunciamiento a favor de alguno de los aspirantes, pero esperamos que quien encabece la candidatura no solo del PAN sino de la alianza, sea un panista, la gente está buscando caras nuevas y que tengan una mejor posibilidad, ya no el malo por conocido, sino el bueno por conocer, y esperemos que así sea”, señaló el funcionario.

Para finalizar, dijo que estará apoyando a quien sea el candidato que la propia alianza decida como tal, incluso si llegase a ser un perfil del PRI como lo podría ser Esteban Villegas.

