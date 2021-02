Se cancela la FENADU 2021

En estos momentos no se tienen las condiciones necesarias para que se pueda llevar a cabo la Feria de Durango, pues primero está la salud de la población, señaló el gobernador del estado, José Aispuro Torres, al dar a conocer que se buscará darle otro uso a las instalaciones feriales en los próximos meses.

En rueda de prensa, el mandatario dijo que no se realizaron preparativos para estos festejos, pues dijo que no se puede hacer una programación porque no está garantizado que se pueda realizar, de ahí que será en unos días más cuando la Secretaria de Turismo presentará un proyecto para que se puedan utilizar las instalaciones con distintas actividades.

