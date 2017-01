Se debe buscar candidato de unidad: Amador Gaxiola

Amador Gaxiola, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Durango, dijo que se buscará un candidato de unidad para dirigir el partido en la entidad, rumbo a una nueva etapa del organismo, a raíz de que se perdió la gubernatura.

Afirmó que el PRI está vivo en el estado, “hay priismo en Durango, no hay victorias para siempre, debemos aprender de lo que no hicimos bien y sin duda estaremos recuperando el gobierno en 6 años”. Informó: “Ya he tenido pláticas con varios actores políticos, porque se debe llegar a un acuerdo y navegar en consenso para una mejor alternativa”.

Algunos de los errores que mencionó y de acuerdo a las reuniones que ha tenido es que “se tuvo un exceso de confianza, se confió demasiado en que ya se tenía garantizado el triunfo, pero no se debe hacer eso, hasta que se cuenta el último voto, en el país son tres estados que no han tenido alternancia en las gubernaturas, se han perdido y se recuperan, pero es porque la sociedad cambió”.

Expresó también que “no supimos medir que el candidato de enfrente se había formado entre nosotros, estamos en el siglo XXI donde se está viviendo la democracia”.

En el tema de que en una de sus redes sociales escribió mal el nombre del excandidato tricolor Esteban Villegas, pues en Twitter decía: “Agradable charla con el Dr. Ernesto Villegas, activo político muy importante y militante ejemplar de mi partido”, Amador Gaxiola manifestó que lo conoce perfectamente y reconoció que fue error de un colaborador del equipo, el cual se corrigió inmediatamente pero se propagó, ya que al mismo tiempo se publicó en Facebook.

Dijo que se corrigió lo más rápido que se pudo, “fue difícil detenerlo, recibí llamadas y mensajes, manifestó que solo una vez contestó en su cuenta de Twitter a una persona que lo ofendió, por lo que no lo ha vuelto a hacer, ya que los asesores le dijeron que no lo hiciera por las personas anónimas que se sabe ni quiénes son.