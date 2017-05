Se debe impulsar Villas del Oeste ya que es el icono más emblemático del Estado de Durango: Castañeda Soto

Sectur está trabajando en conjunto con la Contraloría para transparentar el ingreso y el destino de los recursos del parque.

En relación a la administración y situación legal del parque temático Paseo del Viejo Oeste, La Secretaría de Turismo y la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, dejaron en claro que como lo ha instruido el gobernador del estado el Doctor José Rosas Aispuro Torres, se dará absoluta certeza legal y jurídica al Parque, cuyo terreno y lo que está construido sobre este predio es propiedad del Gobierno del Estado, lo que da la posesión jurídica de la propiedad donde se asienta este sitio turístico, así lo dieron a conocer en rueda de prensa conjunta, la Contralora, María del Rosario Castro Lozano y Víctor Hugo Castañeda Soto, Secretario de Turismo.

El funcionario de Turismo dijo que es importante señalar que el Parque temático Paseo del Viejo Oeste como atractivo turístico, es el icono más emblemático del Estado de Durango, ya que permanentemente recibe un número importante de turistas, de ahí la importancia de regularizar su operación y actividad, dentro del marco legal garantizar tanto a administradores, como a los prestadores de servicios su situación jurídica.

Castañeda Soto indicó que al día de hoy, la Secretaria de Turismo ha recibido únicamente la posesión del terreno y de los bienes, más no la operación del parque temático Paseo del Viejo Oeste que obedece a otra instancia y que en su oportunidad lo delimitará la Secretaria de la Contraloría.

Así mismo aseguró que la Secretaria de la Contraloría, a través de la Dirección de Contraloría Social hará una inspección al sitio en cuestión para inventariar los bienes, así como de levantar un padrón de los locatarios que actualmente ofrecen diferentes servicios en el lugar, a fin de transparentar el ingreso y el destino de los recursos.

Rosario Castro por su parte declaró que la SECOED, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Turismo, trabaján coordinadamente para delimitar y crear la normatividad y el organismo responsable de la administración del Paseo del Viejo Oeste, que permita el manejo transparente y la rendición de cuentas de todos y cada uno de los conceptos que se implican en la actividad y mantenimiento del parque temático.

“La legalidad en el manejo del parque permitirá mayor afluencia de turistas, la certidumbre para inversionistas porque auspicia la participación de la iniciativa privada y la generación de nuevos atractivos. Por ello, resaltamos la importancia de esta labor conjunta para determinar la figura jurídica que adoptará el Paseo del Viejo Oeste”.

El secretario de Turismo expuso que se debe reconocer al talento de los artistas que interactúan en el Paseo del Viejo Oeste, “si ustedes quitan toda la parte que tiene que ver con los artistas, con los shows nos queda un cascaron que no tendría más allá de 5 visitantes a la semana, mi reconocimiento y agradecimiento a todos los locatarios a quienes por años han prestado un servicio que se ha consolidado y que es el show hecho por artistas y que ellos llaman un colectivo, dijo que no se trata de afectar o dañar los legítimos intereses que se han generado al interior del parque, sino que la Contraloría del Gobierno del estado delimite estos, dando plenas garantías a quienes ahí participan, poner orden de aquí para adelante, ya que fueron 12 años en los que no se hizo”.