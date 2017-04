Se derrumba estructura en el estadio de los Bravos de León por fuertes vientos

León, 19 Abr (Notimex).- Luego de posponerse el encuentro que disputarían este martes Bravos de León y Diablos Rojos del México por falta de luminaria, este miércoles los fuertes vientos en la “perla del Bajío” provocaron el derrumbe de una estructura en el Parque Domingo Santana cuando se desarrollaba el partido.

Los jugadores que se encontraban calentando antes de empezar la parte baja de la quinta entrada alcanzaron a retirarse de la zona del incidente, sin embargo, la organización de los Bravos reporta que un camarógrafo resultó lesionado de un tobillo.

El primer juego de la serie no se pudo disputar la noche del martes ya que comisionados de la Liga Mexicana de Béisbol consideraron que no existía el alumbrado suficiente, a pesar de esto, el presidente del equipo del bajío afirmó que el encuentro no se llevó a cabo por voluntad del equipo capitalino.

Los Bravos se presentaron por última vez en el parque Domingo Santana en 1991 cuando fueron eliminados por los mismos Diablos Rojos en la semifinal de la postemporada; ahora, 25 años después, los Bravos volvieron a enfrentar al mismo rival en el primer encuentro del remodelado estadio.