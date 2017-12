Se deslinda director del ITD de visita del “Pirata de Culiacán”

Luego de que se diera a conocer que Juan Luis Lagunas, mejor conocido como el “Pirata de Culiacán”, fue asesinado en Jalisco, personaje que estuvo como invitado en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Durango para participar en las tradicionales bandas, el director Jesús Astorga manifestó que no fue contratado por ellos, sino por la empresa que llevó los grupos.

El directivo mencionó “sobre este personaje que estuvo aquí el día de las bandas”, que no tenían conocimiento que se presentaría en la institución, hasta por parte de algunos colaboradores se les dio a conocer que “el personaje” fue contratado por la empresa organizadora del evento.

“Desafortunadamente no nos dimos cuenta, bueno, pues finalmente creo que anduvo por aquí, no pasó nada, no hubo ningún problema y las bandas se desarrollaron de manera natural, los muchachos disfrutando su música, vinieron sus familias, venían niños, padres, abuelos, etcétera, fueron unas bandas muy bonitas”, expresó.

Aclaró que las 2 horas que se desarrollaron las bandas como parte de la institución no hubo incidentes y no tomaron bebidas embriagantes, desconoció cómo fue el festejo de las bandas por la noche.

Sobre el acontecimiento del asesinato de esta persona, dijo que no tiene alguna opinión al respecto de qué sucedió y cómo sucedió, pero hizo énfasis en que cuando estuvo presente en las bandas no hubo incidentes.

Por su parte el vocero del ITD, Raúl Velázquez, previo a esta entrevista y vía telefónica aseguró que los administrativos de la institución no tuvieron nada qué ver con la contratación del hoy occiso, además de que fue un hecho sin relación con el centro educativo, por lo que no había comentarios al respecto.

Fue el día 3 de diciembre cuando los alumnos del ITD celebraron el haber egresado de la institución con dos festejos, el primero en la mañana con un recorrido por las instalaciones del Tecnológico y por la noche en la Fenadu, donde se contó con más de 15 mil asistentes y un saldo blanco.