Se desploma el precio del tomate

*Oscila en los 15 pesos en las comercializadoras

Luis Caballero, presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) señaló que los precios de las hortalizas están por los suelos, en el caso del tomate ha llegado a un precio mínimo de 50 centavos por kilo, cuando las grandes comercializadoras lo están vendiendo a alrededor de 15 pesos.

“La verdad se ve bien complicado este año, nosotros en Durango comenzamos a mediados de año y empezaremos a producir lo más pronto posible en mayo, pero en estos momentos nos preocupa la situación de los compañeros de Sinaloa, porque ellos comienzan el año produciendo y la situación es que en el tema de las hortalizas y en general todos los productos agrícolas los precios están por los suelos, ayer platicando con gente de Sinaloa señalan que están prácticamente tirando el tomate”, externó.

Lo que se puede lo venden a la industria que es la que procesa el tomate en salsas, cátsup, sardinas, etc., porque resulta que en Estados Unidos la demanda está muy contraída, lo cual tiene que ver con la pandemia y con el tema de que el clima en el país del norte no es el favorable por los frentes fríos que están entrando, no permiten que los productos lleguen a los centros comerciales, lo cual hace que se detenga el tema de la comercialización.

Los productores señalan que están llegando a vender a 50 centavos el kilo de tomate cuando debería venderse en alrededor de 2 a 4 pesos, ya que a ellos les cuesta producirlo, “lo incongruente es que el producto en las comercializadoras se encuentra hasta en 15 pesos, por lo cual el comercializador siempre se lleva la mayor tajada y busca precios pequeños, por lo que creemos que si esto no se resuelve va a llegar a ser una situación difícil a partir de medio año que es cuando comenzamos a producir”, finalizó.

