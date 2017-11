Se destapan militantes priistas para cargo de senador

Lourdes Quiñones y el diputado federal Otniel García Navarro manifestaron su intención por obtener la candidatura para el cargo de senador, confiando en que tendrán el respaldo de su partido y el apoyo de la sociedad, aclararon que no temen ser acusados por campañas anticipadas, pues solo están comunicando su aspiración a esa candidatura.

Quiñones expresó: “Aspiro a ser la candidata de mi partido al Senado de la República”, agregó que por el momento no tiene una fórmula, pues se dijo muy respetuosa de los tiempos, además de que eso le corresponde al comité nacional. Considera que tendrá el respaldo de su partido a nivel estado y que su renuncia a la Secretaría General no le afectará porque no era su momento.

Se mostró confiada en tener el respaldo del partido y de sus amigos en La Laguna. Sobre los señalamientos a candidatos a Presidente de la República, declaró que esperará a seguir las indicaciones a quién se va a apoyar, pero por el momento los 4 que llegaron a la recta final son excelentes personas.

En el caso del diputado federal García Navarro, explicó que como ya lo había dado a conocer hace meses, tiene intención de participar en algún espacio para el 2018 y cuenta con el respaldo de su trabajo en el distrito que le corresponde, con iniciativas, presupuesto y resultado.

Señaló que espera a que se emita la convocatoria para el Senado de la República y poder inscribirse, por el momento informó que se reunirán los diputados federales con el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, donde les darán a conocer quién se va a registrar como candidato a la Presidencia este sábado 3 de diciembre.

Manifestó que sin duda el PRI es el partido más fuerte y si va unido tiende a ganar las elecciones, como se ha demostrado en otras ocasiones, “cuando no se toma en cuenta a algunas corrientes, cuando no se toman buenas decisiones, desafortunadamente encontramos que se pierde”.

Reconociendo que cualquier partido puede ganar en una democracia, dijo que se tiene que elegir a los mejores perfiles. En cuanto al tema para elegir a diputados locales, declaró que ya se determinó el método de selección, el cual será por medio de una convención de delegados.