Se duplican atenciones por enfermedades respiratorias

Durante el periodo invernal se han duplicado el número de consultas brindadas por el personal del Hospital Municipal del Niño, el cual atiende hasta 110 pacientes por semana en un periodo regular y actualmente se tienen hasta 220 consultas cada siete días según informó Alfonso García Villanueva, titular de la Dirección de Salud Pública Municipal.

Detalló que el nosocomio tiene un promedio de atención de entre 200 y 220 consultas en donde las infecciones respiratorias agudas acaparan el 80 por ciento del trabajo de piso con padecimientos tales como el resfriado común, la meningitis y la amigdalitis, principalmente, además que una gran parte del trabajo ambulatorio también obedece a casos de influenza y neumonía.

El galeno indicó que este mismo comportamiento se tiene en las consultas móviles que se llevan a cabo en colonias vulnerables de la mancha urbana y comunidades del medio rural dentro de las brigadas médicas implementadas por medio del Plan Preventivo Invernal, donde se brindan 300 consultas semanales con una incidencia promedio del 80 por ciento de infecciones respiratorias.

Destacó que la demanda de consultas, tanto en el Hospital del Niño como en las Brigadas Médicas de Salud, se incrementó en últimos días en un 35 por ciento de manera generalizada, pero principalmente en personas que viven en colonias de la periferia; “en un periodo no invernal las infecciones en vías respiratorias mayores rondan entre un 40 y un 50 por ciento”, puntualizó.

El funcionario municipal indicó que pese a la generalidad que se tiene en toda la ciudad de incidencia de enfermedades respiratorias se ha percibido un incremento de hasta el 15 por ciento de una semana a otra en colonias periféricas donde las condiciones de las viviendas y la falta de ropa abrigada provocan que el aumento sea más significativo que en el resto de la ciudad.

En ese sentido señaló que la administración municipal se enfoca actualmente en la cobertura de estas acciones que tienen como fin disminuir la incidencia por medio del otorgamiento de atención y medicamento gratuito; “de acuerdo a la estadística la incidencia de padecimientos ha podido bajar hasta en un 10 por ciento en enfermedades como bronquitis e influenza”, dijo.

García Villanueva ahondó que las recomendaciones que se le hacen a la ciudadanía es a no deshacerse de su ropa abrigada ya que pese a las tardes soleadas las mañanas y las noches serán muy frías, por lo que además deberán de seguir teniéndose todos los cuidados propios de la temporada como ingerir alimentos ricos en vitamina C, no exponerse a la intemperie y beber agua.