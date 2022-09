Se empezará a dispersar recurso a docentes

*Así como primer pago de la deuda con UJED: Aispuro

El gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, indicó que a más tardar el miércoles se habrá dispersado el pago de bonos para los maestros del SNTE y la CNTE, así como un primer pago de la deuda que se sostiene con la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

El mandatario manifestó que se llegó a un acuerdo con los docentes de la sección 44 del Sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para que entre el 12 y el 13 de septiembre se liquidaran los bonos que se tienen pendientes de pago y así regresen las clases a la normalidad.

Con respecto a la UJED, Aispuro Torres reafirmó que se tiene el compromiso para más tardar el próximo miércoles poder dar un primer pago de los 300 millones de pesos que se le deben a la máxima casa de estudios, la cual había amagado de realizar un paro este lunes si no se llegaba a acuerdos.

El entrevistado recordó que el difícil momento que atraviesan las finanzas locales se debe en gran medida a que es el único estado que costea en su totalidad los gastos de educación, incluyendo nómina, que hacen que más del 60 por ciento del presupuesto recibido de la Federación se vaya en este rubro.

En cuanto a la entrega del puente Francisco Villa, reconoció que no será posible entregar antes del 15 de septiembre los dos cuerpos del bulevar, pero que al menos se dejará la obra muy avanzada; “si no se terminó el puente no fue por falta de voluntad, sino por temas como el clima y la pandemia”, dijo.

