Se entrega a Fiscalía primo de expresidente Cartes imputado en caso Messer

Asunción, 30 oct (EFE).- El primo del expresidente paraguayo Horacio Cares, Pablo Jiménez, se entregó hoy a la Fiscalía paraguaya, junto a Ilan Grispun, imputados por lavado de dinero y asociación criminal en el caso del cambista brasileño Darío Messer, implicado en la operación Lava Jato y prófugo en Paraguay.

Ambos fueron declarados en rebeldía en mayo pasado en Paraguay junto a Messer, sobre el que pesa una orden de búsqueda dictada por Brasil por realizar operaciones millonarias de lavado de dinero que habrían movido 1.600 millones de dólares en 52 países.

Tras las declaraciones de Jiménez y Grispun la Fiscalía solicitó prisión preventiva para ambos y los puso a disposición del Juzgado Penal de Garantías para la imposición de medidas cautelares, por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y asociación criminal.

La Justicia paraguaya imputó a los tres y al hijo de Messer, Dan Wolf Messer, por realizar presuntas operaciones irregulares en el país a través de sus empresas por un monto de 40 millones de dólares.

Según la fiscalía, los entregados declararon en su defensa que sólo eran gestores de Messer y que desconocen su paradero, puesto que la última vez que contactaron con él fue “a principios de mayo de este año”, fecha coincidente “con el inicio de la causa penal contra Messer” en Paraguay.

Los imputados expresaron además que no se entregaron antes por que se encontraban “preparando su defensa”.

Las autoridades paraguayas desconocen el paradero de Messer y su hijo desde el allanamiento en mayo pasado de su lujosa vivienda en la ciudad de Hernandarias, cercana a Ciudad del Este, la segunda urbe del país.

No obstante, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, aseguró a principios de septiembre que “tiene información” de que el cambista brasileño no se encuentra en Paraguay, a pesar de que las autoridades migratorias no tienen registros de entrada ni de salida del país, como confirmó el propio ministro. EFE