Se está quemando una casa en la colonia Isabel Almanza aunque ya atienden los bomberos

Se está quemando una vivienda en la colonia Isabel Almanza, aunque ya atienden la emergencia los bomberos del municipio, de modo que pronto pudiese controlarse todo.

El número 103 de la calle Amada Morales de la referida colonia, hace unos minutos levantó en llamas por causas hasta el momento desconocidas para sus moradores.

Intentaron controlarlas con agua y algunas cosas, pero los vecinos no tuvieron otra que hablar a los servicios de emergencia. Pronto llegaron los bomberos y paramédicos que de inmediato empezaron a trabajar.

No se tiene hasta el momento un saldo creíble de las cosas, puesto que las llamas siguen presentes, y los bomberos aun trabajan en el domicilio mecionado.

No obstante, la sola presencia de los bomberos anima a muchos que pronto será sometido el fuego para evitar consecuencias mayores.

Eso sí, los moradores se desesperaron y una señora, cayó en fuerte crisis nerviosa de la importencia de ver el fuego consumir sus muebles y enceres familiares.

La señora en cuestión asegura que las llamas empezaron por la parte posterior de su casa, quizá en un zacatal, y fue lo que más perjudicó, su parte trasera, no así el frente, ya que las llamas no llegaron o no han llegado hasta el frente.