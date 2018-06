Se intensificarán precipitaciones el fin de semana

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional las lluvias llegarán de manera intensa este fin de semana, por lo que Protección Civil Municipal hace el llamado a extremar precauciones, así como a depositar la basura en su lugar, esto con motivo de las 500 toneladas de desechos que se recabaron en solo las primeras lluvias de la temporada.

Personal de la dependencia aseguró que el alcantarillado de la ciudad no está en buenas condiciones, pues en recorridos que se llevaron a cabo se notó la falta de compromiso de la población, a quen sin importarle el llamado que se ha estado haciendo siguen generando basura.

El alcantarillado no está del todo bien en la ciudad, ya que muchas de las tuberías están viejas, a personal de PC les toca apoyar en las revisiones de calles que se encuentran encharcadas, el motivo de esto es que la gente no lo toma con seriedad, autoridades señalan que se les ha solicitado de manera atenta que no tiren basura pues esto provoca que se tapen las alcantarillas y se puedan dar inundaciones con consecuencias graves.

Respecto al Consejo de Protección Civil que se instaló, a diario se están monitoreando los lugares considerados de alto riesgo, como lo es la Presa del Hielo, desafortunadamente la gente se niega a dejar su vivienda, pese a las medidas preventivas que se les están sugiriendo, ya que es una de las zonas que presentó fuertes pérdidas en el 2016.

En caso de que se detecte algún riesgo para estas personas, se les sacará de manera inmediata de sus hogares, lamentablemente no han aceptado ser reubicados.

Personal de PC comentó que a estas personas no se les puede obligar a abandonar su casa con el uso de la fuerza pública, ya que son sus propiedades, pero señalan que se les trata de concientizar para que ellos mismos valoren los riesgos a los que se exponen al dejar vulnerable la integridad de su familia.

Recalcaron que este fin de semana se redoblará la vigilancia en ese lugar, esperando que no haya necesidad de tomar medidas extremas.