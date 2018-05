Se manifiestan antorchistas por falta de viviendas

Integrantes de Antorcha Campesina realizaron una manifestación pues llevan año y medio platicando con autoridades del ayuntamiento para poder satisfacer el problema de la falta de vivienda, pero no ha habido respuesta.

Martín González, dirigente municipal de la organización, argumentó que ya se han estado teniendo reuniones, pero que nunca se concreta nada, de igual manera señaló que muchas de las veces encarecen las viviendas y terrenos haciendo imposible para las familias vulnerables el poder adquirir un techo donde vivir.

Ellos buscan adquirir un predio que pueda satisfacer la demanda de vivienda, dicen que desde que estaba como alcalde José Ramón Enríquez no se completó el asunto y todavía a estas fechas no se ha visto una reacción por parte del actual alcalde.

Lo complicado del asunto es que ellos tienen una aportación en el Instituto de la Vivienda de 700 mil pesos en total para poder adquirir un predio y pagarlo en plazos, lo que siempre se ha buscado es que el ayuntamiento funja como un aval, pero les preocupa que el apoyo no sea rápido.

Cabe mencionar que esta organización por más de 11 años ya ha creado viviendas populares para la gente que no tiene dinero. Se han logrado establecer colonias, ordenadas y con servicios, por lo que el dirigente cree que a nivel nacional y en el estado hay una política de no permitir la creación de vivienda popular, ya que eso interfiere en el funcionamiento de los contratistas, para poder construir fraccionamientos y vender a la gente por montos caros, siendo viviendas muy pequeñas que no valen lo que piden.

Mencionó que han adquirido terrenos directamente con los dueños, legalmente, y casi todas las colonias están regularizadas, además de que se les ha podido meter: agua, luz, drenaje, escuelas, centros de salud con un costo mínimo, el terreno más caro que ha adquirido su gente es de 27 mil pesos.

Son un total de 300 familias las que están sin posibilidad de adquirir una vivienda, por lo que desconocen si Inmuvi dice la verdad en cuanto a la falta de terrenos, porque el dinero ya se los pidieron pero no reciben respuesta, por lo que decidieron manifestarse para que ya se les resuelva.