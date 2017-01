Se manifiestan integrantes de Onappafa en el SAT

Teófilo Cháidez, representante de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) en Durango, se manifestó en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para expresar su inconformidad ante el Gobierno Federal por el aumento al Impuesto Especial por Productos y Servicios (IEPS) que provoca un incremento en los productos, dijo que no se buscaba interrumpir las labores de la dependencia, solamente protestar de forma pacífica.

“Estamos demandando que se quite el impuesto y el IVA a la gasolina, para darle impulso al mercado interno, la gasolina puede ser la base para el avance del país, es condenable la situación a la que han llevado a las familias, no quisimos convocar a mucha gente, para que no se genere pánico por parte del Gobierno, esto apenas comienza, el pueblo ya se está organizando, desde Miguel de la Madrid hasta la fecha los presidentes han malbaratado a México”, manifestó.

Dijo que Onappafa en Durango se está coordinando con otras organizaciones a nivel nacional, para realizar las movilizaciones y se encontrarán en el lugar dependiendo de lo que se les avise de otras entidades.

“Lamentablemente estos gobiernos neoliberales al servicio de las transnacionales han vendido al país, las únicas empresas que quedaban para los mexicanos eran Pemex y CFE, pero ya fueron entregadas a las empresas internacionales, las afores se las cedieron a los bancos y a la iniciativa privada y no hay manera que puedan regresarse a los legítimos dueños”, señaló.

Expresó que exigen también que los diputados y senadores se pongan a trabajar a favor del pueblo, porque aunque hay excepciones, sirven al poder y no a la ciudadanía.

Sobre otras manifestaciones, precisó que continuarán y de acuerdo a como se vaya necesitando van a llamar a más gente.