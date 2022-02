Se mantiene crecimiento de empleo en Durango

Por: Martha Medina

A pesar de que actualmente se presenta una situación económica compleja en todo el país, Durango mantiene un crecimiento en cuanto al empleo, que supera la media nacional en dos puntos, señaló la diputada Patricia Jiménez, al señalar que para mejorar este comportamiento se requiere el apoyo del Gobierno Federal.

La legisladora local reconoció que se trata de resultados del apoyo que se ha recibido a nivel estatal para la generación de los empleos, pues recordó que debido a la pandemia, muchas empresas cerraron de manera temporal y pudieron abrir de nuevo con apoyo gubernamental, mientras que a nivel federal se detuvieron los programas destinados a fomentar las actividades económicas.

Agregó que es necesario que el Gobierno Federal mantenga los programas que se tenían anteriormente, las facilidades a los empresarios o los que quieran empezar un negocio, una empresa, que se tengan los apoyos que se recibían antes, para que se pueda mantener el crecimiento en el tema del empleo tanto en la entidad como en el resto del país.

Dijo Durango mantiene una tasa de ocupación alta, aunque reconoció que no se tienen los mismos avances en el tema del salario, pues recordó que la entidad se ha caracterizado por tener sueldos bajos, debido a que realmente no se tienen tantas fuentes de trabajo, pues “la mayoría de la gente trabaja en el gobierno y en la iniciativa privada hay empresas que sí pagan bien, pero la mayoría son micro y pequeños negocios, los cuales tienen sueldos superiores al mínimo, que quisiéramos los apoyos por la generación de espacios laborales que ya no se tienen”, dijo la legisladora y empresaria local.

Recordó que durante la pandemia algunas empresas tuvieron que parar actividades, pero en ningún momento dejaron de pagar impuestos, porque a nivel federal no se otorgaron prórrogas en este renglón, por lo cual en estos momentos es necesario que haya más apoyo para fortalecer a las empresas, para que las personas si no encuentran un empleo, tenga la oportunidad de generar un negocio, de ser sus propios jefes y de esa manera puedan ayudar al Producto Interno Bruto de Durango.

