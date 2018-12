Se opone Morena al aumento de impuestos

Hay que ser congruentes con la política de austeridad de AMLO

Gobierno de la capital se convirtió en la administración de las falsas promesas: Otniel García

El Grupo Parlamentario de Morena votó en contra de los incrementos a los impuestos que pretende establecer el municipio de la capital a través de su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, al no estar justificados, señaló el diputado Otniel García Navarro.

Por ello, al momento de someter a discusión del Pleno de la Legislatura el dictamen de la Ley de Ingresos, presentó una reserva para que se eliminará también el incremento del impuesto predial del 6.68 por ciento propuesto por el municipio, con la finalidad de no lesionar la economía de los duranguenses.

“Hay que ser congruentes con la política de austeridad que ha implementado el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no más impuestos, no incremento de los mismos, no endeudamientos, por lo que el gobierno se tiene que apretar el cinturón”, puntualizó.

En este sentido, destacó que desde que se inició con el análisis de la propuesta del municipio de la capital en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, los diputados de Morena votaron en contra del impuesto que se pretendía establecer a los boleros y a los vehículos que quisieran convertirse en puestos.

“Es un compromiso incumplido del Alcalde, al haber anunciado que no iban establecer aumentos o nuevos impuestos, por lo que se ha convertido en el gobierno de las falsas promesas”, subrayó el integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

“En muchas ocasiones el gobierno apoya más a las asociaciones políticas que a las de carácter humanitario, que atienden las necesidades de los grupos vulnerables; por lo que se pueden realizar reducción en estos rubros o en las áreas administrativas, simplificando y disminuyendo algunas de ellas, señaló.