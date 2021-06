Se opone regidor al matrimonio igualitario

El regidor del PRI, David Payán Guerrero, declaró ser pro familia y estar en contra del matrimonio igualitario, además señaló que la próxima legislatura tampoco aprobará este tema, ya que será liderado por la alianza PAN, PRI y PRD; además señaló que este tema debe ser analizado y revisado a profundidad por los legisladores, y que la votación que se pueda dar no sea solo por una tendencia nacional que apoya este tipo de uniones.

El regidor mencionó que, aunque el PRD sí apoye este tipo de matrimonios, ni el PRI ni el PAN lo harán y por lo tanto se debe hacer un análisis real con los jurídicos para garantizarles a los grupos minoritarios sus derechos.

“Yo soy pro familia y desde luego nosotros independientemente que respetemos las condiciones “de las minorías” me parece que el matrimonio igualitario debió discutirse más a profundidad y me parece que MORENA y su grupo hegemónico se apresuraron y valía la pena discutirlo más, se fueron con una tendencia nacional en donde otros congresos se han estado yendo por esa tendencia de aprobarlos y habrá que consultar a los diputados de mi partido, yo soy de la idea de que no lo aprueben en el pleno, al igual que el PAN, ahorita estamos en una alianza y nosotros no vamos en contra de la institución sagrada que es la familia”, declaró el regidor.

Para finalizar, dijo que el tema es y será la institución sagrada de la familia, por lo que considera que es necesario discutir el nombre que se pueda dar, para evitar que se llame matrimonio.