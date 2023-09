Se orientan ciudadanos sobre divorcios, pensiones y pagarés

Durante las jornadas de orientación ciudadana las personas se acercan a solicitar asesoría por temas que van desde cómo solicitar una pensión alimenticia, tramitar un divorcio, personas que fallecieron sin dejar testamento e incluso por los famosos vales, señaló la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Yolanda de la Torre.

Al referirse a los resultados que se han logrado durante este programa, la magistrada puntualizó que han sido positivos, pues muchas personas se han acercado a pedir ayuda ante problemas que tienen, no solamente de la zona cercana a donde se realizan las jornadas, sino incluso de poblaciones cercanas.

Con respecto a los problemas que se presentan, dijo que los ciudadanos se acercan a pedir un consejo porque falleció un familiar sin dejar testamento y no saben qué hacer; otros acuden porque se quieren separar de su pareja y no encuentran el motivo, pero no quieren continuar viviendo con esa persona, “le decimos no necesita causal específica, solo se requiere que usted no quiera estar casado, porque es la autonomía de las personas, está protegida por la Suprema Corte, por eso existe el divorcio incausado”, dijo.

Añadió que también, en el tema mercantil se han acercado personas a pedir ayuda por el tema de los vales, “los famosos vales que se firman y los convierten en aval y es un verdadero tema que requiere sensibilizar, pues también orientamos a las personas sobre qué hacer, nosotros no resolvemos asuntos en estas jornadas, pero orientamos jurídicamente sobre qué hacer”, añadió la magistrada.

Otro tema que también se ha presentado en las jornadas es de las personas que no saben cómo pedir una pensión alimenticia, pues tienen dudas sobre si pedirla o no porque desconocen que es un derecho de subsistencia de las niñas y los niños, al que están obligados los padres, que aunque en la mayoría de los casos no contribuyen al sostenimiento de sus hijos, también se dan algunos de mujeres en una situación similar, y todas esas preguntas reciben una respuesta por parte del personal del Tribunal de Justicia.

