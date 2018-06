Se percibe ambiente tenso por elecciones: Ciudadanos

En un sondeo que se realizó a un sector de ciudadanos de la capital de Durango sobre qué ambiente percibían para el día de las elecciones, mencionaron en su mayoría que el ambiente que se sentía era de tensión ya que no están seguros si realmente se respetará la decisión que tome la ciudadanía, pues comentan que hay muchas irregularidades sobre todo en los resultados ya que estos no se darán a conocer en el mismo día, lo cual genera cierta incertidumbre dentro de la población.

Las opiniones se dividen en el tema de la seguridad para este primero de julio, ya que los operativos que se llevarán en ese día serán fuertes en cuestión de presencia de elementos de seguridad pública como: policías estatales, municipales y la participación del Ejército Mexicano. Pues los que están a favor de que haya un fuerte operativo argumentan que esto beneficia a que se salga a votar sin ningún inconveniente ya que les garantiza seguridad. Hay quienes piensan que es una medida que solo genera morbo e incertidumbre ya que solo generan que la población este a la expectativa de que ocurran eventos que ensucien el proceso electoral.

“A lo mejor ellos saben algo que nosotros no, en lugar de que uno se sienta seguro da miedo, imponen con sus rifles, esto hace pensar que en cualquier momento puede pasar algo malo, no sé, que se roben boletas, las urnas”, dijo Juan de Dios García, empleado de gobierno.

“Yo lo veo bien, para mí es algo que se tiene que hacer, que haya mucha seguridad, hay que recordar todo lo que se ha visto que pasa en el país. Han matado gente, se han robado las boletas, por eso veo una buena estrategia. Sí me siento seguro”, señaló Pablo Hernández, comerciante.

Lo que sí resaltaron los ciudadanos es que se encuentran contentos de que este proceso termine, pues señalaron que estas campañas fueron largas y tensas en todo el país, aseguran que el nerviosismo que se genera solo ayuda a que las personas que siguen indecisas de último minuto no utilicen bien su voto. A pesar de las diferentes declaraciones en las que se les hace el llamado a tener una participación tranquila, señalan que es imposible que se sienta de esa manera, pues aseguran que ya han participado en muchos procesos en los cuales siempre ocurre algún evento fuera de lo normal y más si se trata en las elecciones en las que se elige al Presidente de la República.

“Yo sí siento nervios, siempre que he ido a votar ocurre algo y en esta no creo que no pase nada, no quieren que gane AMLO y van a hacer todo para robarle”, comentó Silvia Pulgarín, ama de casa.

“Hay algo que sí me genera cierto temor. Por qué no se van a dar los resultados de manera inmediata como en otros años, eso deja mucho que pensar y no algo bueno”, manifestó Patricia Solano, maestra.