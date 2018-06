Se perfila Agni Otto García como ganador del Distrito IV

La gente se identifica con su propuesta legislativa y lo considera preparado, transparente y honesto

Por: Javier García R.

Contra todo pronóstico inicial, Agni Otto García, candidato al cuarto distrito federal por el Partido Nueva Alianza, se perfila como posible ganador en la contienda del 1° de julio, al considerarse la mejor opción para un gran número de electores de esa área por conjuntar preparación, experiencia en el servicio público, transparencia, honestidad y propuesta legislativa.

En un amplio sondeo realizado en el cuarto distrito, se detectó que Agni Otto ha recorrido prácticamente todo el territorio que lo conforma, teniendo más contacto con la gente que otros candidatos, que la gran mayoría pretende votar por él por ser la opción que sienten que realmente los escuchó y le creen que va a regresar, ya que las otras propuestas serias ya han sido diputados federales y nunca se les vio volver hasta que requirieron el sufragio de nuevo; 8 de cada 10 coinciden en que sus propuestas responden a lo que ellos necesitan desde el Congreso de la Unión.

Agni Otto fue considerado como alguien preparado por su perfil como ingeniero civil egresado del Instituto Tecnológico de Durango, dedicado en lo privado y el servicio público en temas hidráulicos, al ser director de Aguas del Municipio de Durango, consejero nacional del de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) y otros organismos relacionados; a esto hay que sumarle su carrera docente en secundarias públicas y universidades privadas, incluso como director.

El abanderado de Nueva Alianza sí presentó en tiempo y forma su declaración “3 de 3”, transparentando sus ingresos como maestro e ingeniero y lo que logró como funcionario, así como que no existe conflicto de intereses cuando se desempeñe como diputado federal, además de las claras intenciones de servir de manera ética, congruente y honesta.

Dentro de su propuesta legislativa Agni Otto prioriza la revisión de la Reforma Educativa para que deje de ser punitiva y se enfoque en mejorar los planes de estudios en lugar de acorralar a los docentes; así como en el presupuesto para el Sector Salud y que existan recursos suficientes para que no falten los medicamentos, para contratar más médicos y enfermeras, pero además, formalizar a todos los trabajadores que aún subsisten con los sueldos de los contratos precarios, sin derechos ni prestaciones, y equipar los hospitales que no han funcionado o no lo hacen como deben por falta de equipamiento.

“Yo sí voy a regresar con la gente, es un compromiso, lucharé por corregir la Reforma Educativa y presupuesto para el Sector Salud porque a mí también me afectan como a ustedes, porque soy maestro y soy derechohabiente del ISSSTE”, son las palabras del candidato del Panal que las personas del cuarto distrito recuerdan que les dijo cuando visitó sus hogares, se cruzó con ellos en las calles o pasó por sus centros de trabajo, por lo que la posibilidad de que ganará es real, pues logró conectar con los duranguenses.