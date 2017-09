Se reanuda el Apertura 2017 del Ascenso MX después del sismo

México, 26 Sep (Notimex).- Después del sismo de magnitud 7.1 del pasado martes 19 de septiembre, que afectó a los Estados de Puebla, Guerrero y Ciudad de México, se reanudará el torneo Apertura 2017 del Ascenso MX.

La semana pasada debió de jugarse la fecha 9, pero debido a los acontecimientos que afectó a varias entidades, este fin de semana se disputará la jornada 10 y la pendiente se jugará en octubre próximo en el marco de la Fecha FIFA.

A continuación, los encuentros de la jornada 10 del Apertura 2017 del Ascenso MX: Viernes 29 de septiembre Mineros vs Cafetaleros 19:00 horas San Luis vs Venados 20:00 Correcaminos vs Celaya 20:00 Sábado 30 septiembre: Alebrijes vs Atlante 19:00 Potros UAEM vs Zacatepec 19:00 FC Juárez vs Jaiba Brava 20:00 Dorados vs Murciélagos 21:00 Domingo 1 de octubre: Leones Negros vs Cimarrones 12:00 NTX/SAL/IPB 26 30