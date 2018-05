Se reedita en español la autobiografía de Keith Richards corregida y revisada

Madrid, 30 may (EFE).- “Vida”, la célebre biografía del miembro más díscolo de The Rolling Stones, Keith Richards, volverá al mercado el próximo 5 de junio a través de una nueva edición en español, corregida y revisada, de Libros Cúpula.

Escrita con la ayuda del periodista James Fox, la obra fue publicada por primera vez en 2010 y fue fruto de cinco años de entrevistas en los que el guitarrista se vació, relatando aspectos personales, como la influencia de su madre o sus diversas relaciones sentimentales, y profesionales, con los pormenores de su carrera junto a sus satánicas majestades.

Mención aparte merece precisamente todo lo que tiene que ver con la relación con el vocalista de la banda, Mick Jagger, que se remonta a 1961.

“Mick y yo podemos no ser amigos -demasiado desgaste para eso-, pero somos los hermanos más unidos y nada podría separarnos. (…) Pero los hermanos se pelean. Y mi sensación fue que él me había traicionado”, cuenta en un momento dado.

En sus más de 500 páginas y cinco décadas de historia, “Vida” también abunda en cuestiones peliagudas como las drogas y la adicción, el exilio fiscal en Francia, su relación con Patti Hansen o la muerte súbita de su hijo Tara.

Con humor y ciertas dosis de brutal honestidad que Richards aplica a discreción, no podían faltar tampoco amplios pasajes en torno a las canciones míticas de The Rolling Stones, como “Satisfaction”.

“Surgió mientras dormía. No tenía ni idea de que la había escrito y, gracias a dios, ahí estaba la grabadora Philips. El milagro fue que esa mañana se me ocurrió fijarme y entonces me di cuenta. Me acordaba perfectamente de haber puesto una cinta nueva la noche anterior, y la cinta estaba al final. Así que la rebobiné y ahí estaba ‘Satisfaction'”, relata. EFE