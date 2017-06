Se retiran negocios del centro por elevadas rentas: Jóvenes empresarios

El presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ) Francisco Rueda Castañeda, aseguró que una de las razones principales para que la inversión se esté concentrando en las plazas comerciales son las elevadas rentas de locales en el primer cuadro de la ciudad, las cuales llegan a alcanzar hasta los 150 mil pesos anuales.

El entrevistado manifestó esto tras el anuncio de la cadena Sanborns sobre el cierre de su sucursal en Durango comenzando con el restaurante, el cual lleva un par de semanas que dejó de operar, acción que calificó de preocupante ya que se trata de una marca consolidada que sirve de referencia a otros empresarios para decidir si invierten o no en una determinada ciudad.

Indicó que la mayoría de las nuevas franquicias prefieren instalarse en plazas comerciales que en el primer cuadro de la ciudad por el costo de las rentas, las cuales rondan entre los 15 mil y los 30 mil pesos, lo que hace que los costos de inversión inicial sean demasiado elevados, sobre todo para los pequeños inversionistas que tienen un menor margen.

Rueda Castañeda ahondó que este rubro le compete directamente a las inmobiliarias, las cuales mantienen un costo de renta muy elevado en el mercado, lo cual a la larga trae una carga económica insostenible para los empresarios, mientras que en las plazas comerciales se llevan a cabo convenios por los cuales las rentas anuales les salen más económicas.

Consideró que si bien son más las empresas que llegan que las que se van el que una franquicia como esta se vaya debe de servir para reflexionar sobre las mejoras a hacer para volver más atractivo a Durango; “estas acciones dicen dos cosas, o no hay solvencia económica o no hay mercado para esos negocios y eso puede hacer que otras empresas similares no vengan”, dijo.

Añadió que se espera que con la construcción de la segunda etapa de Paseo Durango se tengan los comercios que siempre se han querido tener y que podrían generar un ligero incremento en la generación de empleos; “en su mayoría son empresas de no más de 20 plazas pero que no habían venido por la falta de condiciones en el centro comercial”, concluyó.