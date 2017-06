Se roban 2 vehículos diarios en la capital

Zona Centro donde más se registra este delito

Por: Denice Ramírez

María Mónica Gutiérrez, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas en Durango (AMASF) precisó que se están reportando diariamente 2 robos de vehículos, más 5 reportes de cristalazos con hurto parcial, lo que ha llevado a un incremento de siniestralidad en este aspecto del 20 por ciento a comparación del año pasado.

La presidenta de la AMASF señaló que las aseguradoras cubren la pérdida del vehículo, además los robos parciales y el daño que sufren las unidades. De siniestralidad total de enero a mayo detalló que se han pagado 147 millones de pesos, que corresponde a vehículos particulares, transporte público y servicio de carga.

Dijo que es a partir de febrero que se ha visto este aumento en la capital en cuanto a robos de vehículos, a empresas, tiendas departamentales y casa habitación, así como cristalazos, situación que atribuye a la situación económica que se vive en este momento y la falta de empleo.

En cuanto al costo de las pólizas señaló que han bajado precios por los estudios de mercado que se realizan, además de que se adecuan a la situación económica que se vive en cada entidad, los costos disminuyeron un 10 por ciento.

Manifestó que es importante tener la cultura de asegurar los bienes patrimoniales, porque el aumento de clientes no se debe a cultura, sino a que han sido víctimas de robo o han participado en un accidente.

Comentó que es común que las personas piensen “no me va a pasar a mí, yo estoy muy seguro, a mí no me roban”, y es hasta que pasa algo que deciden contratar porque se ve el riesgo cerca, sobre todo en la contratación de daños a vehículos, patrimoniales y empresariales, lo que aumentó 14 por ciento.

Sobre las pólizas que se ofrecen de manera a veces obligatoria en los bancos o en la contratación de algún servicio, refirió que es importante que la gente esté atenta a este tipo de documentos, porque es un riesgo para el usuario, ya que en muchos casos al momento del siniestro no procede porque no tienen el contrato de la póliza en físico.

“Al adquirir este tipo de seguro no hay a quién se le puede realizar una queja o reclamación, debido a que las personas que ofrecen el servicio no pueden responder, si es que se encuentra a la persona que lo vendió”, finalizó.