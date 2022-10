Se trabaja en cubrir adeudos con el magisterio

Alcanzan los 200 mdp y son pagos a los que tienen derecho: EVV

Por: Martha Medina

Se trabaja en estos momentos para cubrir los adeudos que tiene el Gobierno del Estado con el magisterio, que alcanzan los 200 millones de pesos y que son pagos a los que tienen derecho, señaló el gobernador Esteban Villegas, quien dijo que es una importante cantidad la que se les debe, porque la administración anterior tomó el dinero para otros rubros.

Al referirse a las deudas que se tienen actualmente con los maestros de la Sección 44 del SNTE, el mandatario estatal informó que platicó con los dirigentes e integrantes de la sección sindical, pues dijo que “hay un planteamiento nuestro, al final no tienen la culpa del problema económico que tiene el estado, lo entienden bien, explicamos cómo está el panorama general y les pedimos tener una mesa constante y que me den oportunidad de aquí a diciembre no para pagar todo, sino en plazos, pensando en que nadie nos pueda ayudar”, indicó el mandatario, al aclarar que se plantea el peor de los escenarios que se pueda tener en las siguientes semanas, por lo cual se buscará realizar reuniones de manera constante, en tanto se busca la forma de solventar los 200 millones que se les deben, pues recalcó que al final son de ellos, lo cual no está a discusión.

Agregó que se plantea que si en las siguientes semanas se recibe un apoyo extraordinario, “pudiera, como estado, salir del foco rojo; en ese momento tengo oportunidad de poder pedir un préstamo de corto plazo y poder solventar no solo eso, sino muchas cosas, pues así como a la Sección 44, vi al rector de la UJED, pues trabajamos puntos para empezar no solamente a cubrir lo necesario de aquí a diciembre, sino cómo hacer una reingeniería económica de escuelas, universidades, la parte educativa, que permita poco a poco resolver, pero no volver a caer en estos problemas, sanar la parte financiera”, señaló Esteban Villegas.

En otro momento, el gobernador reconoció que es una cantidad amplia la que se debe al magisterio, pues recordó que la administración estatal anterior tomó el dinero “de retenciones que les hacen, lo agarraron para otra cosa, igual que en otros rubros”, para señalar que en estos momentos lo más urgente son los 200 millones que se les deben, porque impactan de manera directa en su sueldo, para insistir en que se va a sanear todo, para que no se vuelvan a presentar estos casos.

Finalmente, dijo que le pidió a la Secretaría de Finanzas considerar que es mejor tener un solo problema aunque sea grande, que tener muchos como sucede actualmente, pues explicó que como en el caso del tema educativo se tienen 7 u 8, además de la deuda con los alcaldes por las participaciones federales, con el SAT, por lo cual se buscará resolverlos para que solamente quede uno que aunque grande se mantenga controlado, además de indicar que no se busca estresar a trabajadores y maestros, pues ellos no tienen la culpa que lo que pasa en el estado, sino que es su responsabilidad porque para eso fue electo.

