Se va delegado de Prospera

Sería suplente en diputación federal

El aún delegado de Prospera, Carlos Adolfo Martínez Montenegro, aclaró que no ha renunciado a su cargo ante la dependencia, pero reconoció que se le ha invitado a ser suplente en una diputación federal, por lo que tiene hasta el 29 de marzo para dejar el cargo de manera formal, y aseguró que de ser así no se quedarán pendientes por resolver.

Martínez Montenegro fue nombrado como diputado federal suplente de Adán Soria Ramírez, por el Distrito 01. Señaló que el trabajo de la dependencia no se retrasará pues viene también la época de blindaje electoral, por lo que se están adelantando con la entrega de apoyos.

Sobre la manifestación que se dio en días pasados en la dependencia, por parte de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (Unta), quienes manifestaron que algunas familias quedaron fuera de las encuestas, por lo tanto de los apoyos, al no pertenecer al partido del PRI, el delegado aclaró que fue en el municipio de Poanas donde algunas familias no entraron al programa, pero no por una decisión personal, sino fueron sometidas a una encuesta de elegibilidad pero no se cumplió con ciertos requisitos, por lo que no fueron seleccionados como beneficiarios.

Comentó que se había estado en pláticas con la Unta, pues piden que se incorporen algunas familias, cerca de 30, con un acuerdo de que pasado el proceso electoral se puedan hacer los estudios socioeconómicos correspondientes.

De acuerdo al blindaje electoral y para que no se preste a situaciones, aseguró que los recursos adelantados serán entregados antes de concluir el mes de marzo, correspondientes a los bimestres marzo-abril y mayo-junio.

Recordó que actualmente Prospera beneficia a 119 mil familias, de las cuales 20 mil son de nueva incorporación, con lo que se genera una derrama económica de 200 millones de pesos de manera bimestral que se entrega a las familias, como becas para los menores.