Sebastien Loeb vuelve al Mundial de Rallys

Madrid, 20 dic (EFE).- El francés Sebastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallys, volverá al Mundial de la especialidad en el año 2018 con el español Dani Elena como copiloto, según confirmó la organización.

Loeb, que consiguió sus nueve títulos de forma consecutivo entre 2004 y 2012, estará al volante de un C3 World Rally CAR en tres citas del campeonato, México, del 8 al 11 de marzo, Córcega, del 5 al 8 de abril, y España del 25 al 28 de octubre.

“La sensación de estar en un rally es una de las más excitantes que he experimentado y me ilusiona conducir uno de esos nuevos coches en una carrera. Es bueno poder hacerlo en un equipo en el que he disfrutado de tantos éxitos”, comentó el francés.

Loeb, que entre sus victorias incluye ocho en españa, seis en México y cuatro en Córcega, reconoció que “todos están satisfechos con las pruebas test hechas este año” y que esas tres citas “son el paso lógico siguiente”. EFE